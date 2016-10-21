ФАС выявила поставки иностранной радиоэлектроники под видом российской

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила российские предприятия, которые нарушали закон об импортозамещении в оборонной сфере, пишет газета "Коммерсантъ".

Российские компании закупали иностранное оборудование, переклеивали лейблы, а затем продавали его в оборонно-промышленный комплекс как отечественное.

По закону товары для нужд обороны закупать за рубежом можно, но только если нет аналогов, произведенных в России. Это должно быть подтверждено заключением Минпромторга.

"Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа под видом товаров, произведенных в РФ", – говорится в письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг от 18 августа.

Этим вопросом уже заинтересовалась и Генпрокуратура. Результаты проверок обоих ведомств представят в правительство и администрацию президента.