Предприниматели видят огромный потенциал в Москве - Комиссаров

Фото: ИТАР-ТАСС

Предприниматели по всему миру видят огромный потенциал в Москве.Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Комиссаров.

"Я думаю, что самое главное - это то, что наши коллеги из других стран видят, что в Москве происходит действительно позитивное движение. И самое главное, что они видят огромный потенциал в Москве", - сказал Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова, столица ставила три задачи на международном конгрессе предпринимателей, прошедшем в Москве.

"Первая - это узнать о лучших мировых практиках, которые применяются в других странах. Второе - это показать нашим предпринимателям и дать им возможность послушать знаменитых бизнесменов, предпринимателей со всего мира. И узнать о новых трендах, новых направлениях. И третья задача - это показать Москву",- отметил глава департамента.

На конгрессе предпринимателей был представлен стенд правительства Москвы, где впервые был представлен портал для инвесторов, а также интернет-площадка для проведения торгов.

"Это произвело впечатление на наших гостей. Так что, возможно, что и кто-то из участников вольется в наше, в наши московские проекты", - добавил Алексей Комиссаров.