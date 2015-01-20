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20 января 2015, 20:55

Четыре объекта культурного наследия выставят на торги

бизнес объекты культурного наследия проекты Road Show экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения один рубль за квадратный метр

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

22 января на ВДНХ состоится Road Show, посвященное реализации четырех объектов культурного наследия. Помещения сдадут в аренду на 49 лет по программе "один рубль за квадратный метр", сообщает пресс-служба столичного департамента конкурентной политики.

На торги выставят здания, расположенные по адресам:

  • улица Малая Полянка, дом 7, строение 3;
  • улица Электрозаводская, дом 12, строение 2;
  • Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5;
  • Настасьинский переулок, дом 8, строение 1.

Мероприятие начнется в 15.00 в павильоне №14 "Информационный город".

Напомним, программа "один рубль за квадратный метр" начала действовать в Москве в январе 2012 года.

Правительство Москвы начало предоставлять инвесторам в аренду объекты культурного наследия по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. Всего договор аренды заключается на 49 лет. Одновременно инвестор подписывает охранные обязательства. В течение 5 лет он обязуется провести ремонт и реставрацию памятника.

Оплата аренды в течение 5 лет осуществляется по той ставке, которую зафиксировали на аукционе. "Льготная" стоимость найма начинает действовать только после исполнения всех охранных обязательств.

Ранее на торги были выставлены три объекта культурного наследия в центре Москвы. Речь идет об усадьбах Сытина, Лепехиных и Эминского.

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