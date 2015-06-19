ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Евросоюз продлил на год экономические санкции в отношении Крыма, передает ТАСС.

Решение было принято без обсуждения. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".

Как говорится в заявлении ЕС, стратегия носит постоянно действующий характер, поэтому входящие в нее ограничения обновляются автоматически, "если ситуация вокруг полуострова не претерпит кардинальных изменений".

Напомним, ЕС ввел первый блок санкций 23 июня 2014 года. Эти меры включают запрет на торговлю с Крымом любыми видами товаров, если они не проходят таможню на Украине, а также полный запрет на все виды европейских инвестиций на полуострове.

Евросоюз также отказывает в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, имеющим российский загранпаспорт. Еще в ЕС действует запрет для судов под флагом сообщества на заход в крымские порты, а для самолетов - на совершение посадок в аэропортах полуострова, если это не вызвано экстренной необходимостью.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что Россия сохранит продовольственное эмбарго, если европейские страны продлят санкционный режим. При этом новые контрмеры вряд ли будут введены.

"Мы просто будем сохранять статус-кво. Если санкционный режим продолжается, продолжается и продовольственное эмбарго, это симметричная мера. Оно может быть с какими-то нюансами продлено", - сказал министр.

Кроме того, Улюкаев сомневается, что Россия будет вводить санкции в других отраслях в ответ на политику ЕС.