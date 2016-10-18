Парк "Индиго" сможет предоставить более 10 тысяч рабочих мест

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Индустриальный парк "Индиго" в поселении Сосенском сможет предоставить рабочие места для 10–12 тысяч человек. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает портал mos.ru.

Ежегодно парк будет приносить бюджету города до одного миллиарда рублей.

По словам Жидкина, сейчас около 57 процентов площади парка занимают компании, связанные с реальным производством. 38 процентов площадей отведено под складской бизнес и логистику. Сейчас в парке зарегистрировано около 50 резидентов и их количество постоянно растет.

За последний месяц в парке появилось еще два производства – полиграфический цех и сборочно-сервисный центр промышленного насосного оборудования. Их строительство планируется завершить к концу 2017 года.

