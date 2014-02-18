В Высшей школе экономики расскажут о бизнесе и качествах лидера

Фото: ИТАР-ТАСС

18 февраля в здании Высшей школы экономики состоится занятие в рамках курса "Начни свое дело". Слушателям расскажут о мире бизнеса и лидерских навыках. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

На лекции спикеры расскажут о качествах, которыми должен обладать настоящий предприниматель, а также дадут практические советы развития лидерских навыков. Слушатели смогут узнать, что такое бизнес, как возникают бизнес-идеи и в чем секрет их жизнеспособности.

Бесплатный курс "Начни свое дело" стартует 18 февраля. Он познакомит москвичей с методами и инструментами, полезными начинающему предпринимателю. Занятия, которые проведут в его рамках, помогут развить креативное мышление, научиться использовать предпринимательский подход в различных жизненных областях. Мероприятие проводится Центром развития молодежного предпринимательства HSE{Startup} при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, на базе бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.

Начало трансляции – в 19.00.

Трансляция завершена.