Инвестиционный портал свяжет бизнес и столичные власти - Решетников

Фото: investmoscow.ru

В понедельник в рамках Всемирного конгресса предпринимателей глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников представил Единый инвестиционный портал столицы. По его словам, сайт свяжет бизнес и столичные власти, сообщает пресс-служба департамента.

Решетников подчеркнул, что портал создавался при непосредственном участии инвесторов и бизнес-экспертов. Он продемонстрировал ключевые разделы сайта, которые отображают факторы инвестиционного климата Москвы и рассказал об инвестиционной стратегии Москвы до 2025 года.

В прошлом году Москва провозгласила новую налоговую политику. По словам главы департамента, пока под нее попали только крупные объекты.

Решетников считает, что новая патентная система должна стать безальтернативной. По его мнению, должна существовать более гибкая дифференциация патентов с учетом специфики городов и регионов. "Все эти меры приняты для неизбежности уплаты налогов. Через новую налоговую базу планируется создавать новые рабочие места, развивать промышленность и экономику города", - сообщил чиновник.

"Портал дает возможность предпринимателям увидеть в реальном времени, какие площадки город предлагает для инвестиции. На сегодняшний день в Москве объявлены торги на более чем 300 объектов на общую сумму около 45 миллиардов рублей", - сказал глава департамента.

Кроме того, инвестиционный портал позволяет властям города оперативно реагировать на пожелания бизнеса. Любой предприниматель может связаться с департаментом через форму обратной связи.

Решетников отметил, что сайт позволяет серьезно упростить ведение бизнеса для инвесторов.