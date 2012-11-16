Планшетные компьютеры будут ввозить в Россию без пошлины

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная таможенная служба признала планшетные компьютеры вычислительными машинами, для которых действует нулевая пошлина на ввоз. Таким образом, их стоимость в рознице может снизится.

Ранее ФТС признала "планшетники" iPad и iPad 2 вычислительными машинами, а все остальные подобные устройства – GPS-навигаторами, на которые распространяется пятипроцентная пошлина на ввоз.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона "О конкуренции": Apple стояла в более выгодной позиции, чем конкуренты. Тогда таможенная служба отменила свое решение, и iPad'ы подорожали на 4 тысячи рублей.

Ряд производителей планшетных компьютеров направлял письма с просьбой признать их продукцию вычислительными машинами. После принятие решения об отмене пошлины компании надеются, что уже выплаченные суммы будут зачтены им как переплата, пишет газета "Коммерсантъ".

По мнению ритейлеров, отмена пошлины на ввоз не приведет к снижению цен, поскольку это зависит от курса валют и объемов поставок, однако стоимость техники будет скорректирована.

