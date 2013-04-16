Программу инкубирования новых технологий запустили в Москве

Фото: tip.msk.ru/

В Москве стартовала программа инкубирования технологий. Прием заявок от потенциальных партнеров – бизнес-инкубаторов и акселераторов продлится до 15 мая. Отбирать участников будут ведущие российские и зарубежные венчурные инвесторы, представители власти и бизнеса.

Они должны соответствовать следующим критериям: иметь в своем портфолио не менее трех проектов, успешно вышедших на глобальный рынок, эффективность вложений бизнес-инкубатора должна составлять не менее 1/5, кроме того, партнер программы должен быть ориентирован на работу с инновационными проектами, быть готов сам финансировать проекты московской программы и иметь представительство в столице. Особое внимание при отборе будет уделено деловой репутации потенциального партнера и его готовности к честной конкуренции.

Первая спецплощадка API Moscow для проведения сессий со стартап-компаниями откроется на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" в начале лета. До 1 июня Совет программы выберет партнеров, и сразу после этого они смогут начать работать со своими резидентами. Ориентировочный период работы одной сессии – от 3 до 6 месяцев. Первые результаты программы и имена первых выпускников станут известны к концу года, сообщает Центр инновационного развития Москвы.

По словам руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Комиссарова, старт программы инкубирования технологий стал знаковым событием не только для Москвы, но и для всей инновационной инфраструктуры России. "Мы рассчитываем, что через некоторое время выпускниками программы станут высокотехнологичные компании, которые выйдут на глобальный рынок, и мы услышим о них не только из российских, но и из мировых источников информации", - заявил Алексей Комиссаров.

Директор департамента развития и стимулирования инновационных рынков ОАО "РВК" Гульнара Биккулова заявила, что согласно мировому опыту, 50-70 процентов инновационных компаний размещают свои штаб-квартиры и центральные офисы в городах, где прошли акселерацию. Поэтому у Москвы есть все шансы приземлить у себя лучших выпускников программы.

Как отметил генеральный директор Центра инновационного развития Москвы Константин Фокин, столичное правительство сейчас находится в поиске и тестировании наиболее эффективных инструментов развития собственной инновационной инфраструктуры. "Московская программа инкубирования технологий – один из таких инструментов", - заявил он.