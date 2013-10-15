Победители аукционов по наружной рекламе подписали договоры с властями

Победители аукционов по рекламе подписали договоры с властью

Глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников подписал договоры с руководством компаний-победителей аукционов на установку и эксплуатацию наружной рекламы.

Сергей Собянин назвал это событие важным в жизни города. По его словам, Москва получит новый облик, а перетяжки и огромные панно больше не будут закрывать здания.

Мэр также рассказал, что за два с половиной года работы над регулированием рынка рекламы ее стало на 70% меньше - убрано около 40 тысяч рекламных конструкций разного формата. Кроме того, создана новая схема их размещения, разработано положение о рекламе, а также городские власти добились принятия федерального закона, который регулирует многие вопросы рекламного рынка.

Напомним, первые открытые торги по наружной рекламе на городском имуществе состоялись в Москве 19 августа. Тогда город выставил 16 лотов со стартовой ценой около 22 миллиардов рублей. В итоге эта сумма была увеличена в три раза. Победители аукциона, компании Russ Outdoor, "Илион", "Олимп", "Гэллэри Сервис", "ТРК", "РАСВЭРО" и ОАО "ХПО" за 10 лет заплатят городу 75,28 миллиарда рублей.

Договоры с победителями заключили на 10 лет. Всего было продано 7366 рекламных мест, среди которых щиты, суперборды, суперсайты, ситиборды, сити-форматы, тумбы и афишные стенды.

По словам Владимира Черникова, это не все рекламные возможности Москвы, а только 60% от общей площади запланированных рекламных поверхностей. В этом году также планируется объявить аукцион на право размещения конструкций на внешней стороне МКАД и за кольцевой автодорогой.