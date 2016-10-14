История с Galaxy Note 7 обойдется Samsung в 6 миллиардов долларов

Samsung потеряет 7 триллионов вон (более 6 миллиардов долларов) из-за прекращения продаж Galaxy Note 7, сообщается в официальном пресс-релизе компании. Южнокорейские аналитики заложили в эту сумму затраты на изъятие смартфонов из продажи и упущенную выгоду.

Компания заявила, что из-за прекращения продаж Galaxy Note 7 ожидает сокращения своей операционной прибыли более чем на 3 триллиона вон (около 3 миллиардов долларов) в течение двух кварталов – в последнем квартале текущего года и в первом квартале 2017 года.

В компании подчеркнули, что она теперь сосредоточится на расширении продаж других флагманских аппаратов – Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Кроме того, компания уделит особое внимание безопасности своей продукции для потребителей. Samsung Electronics намеревается серьезно изменить процедуру контроля качества.

После публикации этого заявления акции Samsung Electronics на сеульской фондовой бирже выросли в цене на 0,45 процента.

В начале сентября компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, из-за которых смартфон может загореться. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона смартфонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов. Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России был отложен на неопределенное время. Все смартфоны, поступившие в страну до 2 сентября, отправлены обратно. 2 августа смартфон появился в продаже в Южной Корее, а с 19 августа – в США, Китае, Австралии и других странах. В России старт продаж Galaxy Note 7 был намечен на 26 августа. Данный смартфон обладал одними из самых продвинутых характеристик среди устройств на базе Android. В частности, он мог сканировать радужную оболочку глаз. В России рекомендованная розничная цена на аппарат составляла почти 65 тысяч рублей.

О том, как сдать Galaxy Note 7 в России – читайте в материале m24.ru.