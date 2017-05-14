Китай внесет дополнительно 14,5 млрд долларов в Фонд Шелкового пути

Фото: ТАСС/Zuma/Li Tao

Китай дополнительно внесет в бюджет Фонда Шелкового пути 14,5 миллиарда долларов, заявил глава государства Си Цзиньпин. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что для развития этого проекта страна будет работать в тесном сотрудничестве с такими организациями, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Банком БРИКС и другими.

"Великий Шелковый путь пережил рассвет в мирные годы и упадок в период войны. Строительство "Одного пояса - одного пути" немыслимо без мирной и спокойной среды, без международных отношений нового типа в духе взаимовыгодного сотрудничества без конфронтации и блокового подхода", – сказал глава Китая.

С его позицией согласился Владимир Путин.

Си Цзиньпин добавил, что в рамках форума "Один пояс – один путь" ожидается подписание соглашений об экономическом сотрудничестве более чем с 30 странами. Кроме того, с рядом государств будут доработаны соглашения о зоне свободной торговли.