Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2014, 19:15

Экономика

В "Манеже" расскажут об охране интересов предпринимателей

Фото: ИТАР-ТАСС

17 марта в "Манеже" стартует Всемирный конгресс предпринимателей. В его рамках пройдет саммит "Исследования и политика регулирования" из серии "Во главе города, на страже интересов предпринимателей". Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Ссылки по теме


Модератором саммита станет министр Правительства Москвы и глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. Среди спикеров – заместитель мэра колумбийского города Медельина Луис Фелипе Ойос Виейра, президент-председатель правления "Банка Москвы" Михаил Кузовлев, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

На саммите слушателям расскажут, что делают городские власти для построения динамичной предпринимательской экосистемы и защиты интересов бизнесменов. Мэры ряда городов поделятся опытом построения эффективной предпринимательской экономики.

Начало трансляции – в 11.30.

Всемирный конгресс предпринимателей пройдет с 17 по 20 марта в центральном выставочном зале "Манеж". Участие в нем примут 4,8 тысячи специалистов из более 150 стран мира.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
бизнес трансляции Алексей Комиссаров предприниматели смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика