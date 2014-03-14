В "Манеже" расскажут об охране интересов предпринимателей

Фото: ИТАР-ТАСС

17 марта в "Манеже" стартует Всемирный конгресс предпринимателей. В его рамках пройдет саммит "Исследования и политика регулирования" из серии "Во главе города, на страже интересов предпринимателей". Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Модератором саммита станет министр Правительства Москвы и глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. Среди спикеров – заместитель мэра колумбийского города Медельина Луис Фелипе Ойос Виейра, президент-председатель правления "Банка Москвы" Михаил Кузовлев, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

На саммите слушателям расскажут, что делают городские власти для построения динамичной предпринимательской экосистемы и защиты интересов бизнесменов. Мэры ряда городов поделятся опытом построения эффективной предпринимательской экономики.

Начало трансляции – в 11.30.