14 марта 2014, 11:06

Экономика

В столичных супермаркетах увеличится ассортимент манго

Объемы поставок манго в столичные супермаркеты увеличатся

Мексиканские производители увеличат поставки манго в Россию. Увеличение объема поставок отразится на ассортименте манго в столичных супермаркетах, сообщает телеканал "Москва 24".

На продовольственной выставке в Берлине один из производителей договорился с двумя крупными торговыми сетями Москвы об увеличении поставок фрукта.

Заключены два новых контракта, которые увеличат поставки манго в Европу до 6 миллионов евро - с учетом экспорта в Нидерланды и Германию.

Отметим, что основным производителем и экспортером манго в мире является Индия.

