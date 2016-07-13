Стоимость доставки посылок может вырасти в два раза – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российским компаниям, занимающимся доставкой посылок и корреспонденции, придется заплатить за исполнение "закона Ирины Яровой" до 180 миллиардов рублей. Операторы почтовой связи и логистические компании будут обязаны приобрести дорогостоящую технику. Это может увеличить стоимость доставки в два раза.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что компании будут закупать оборудование за счет потребителей.

"Никаких способов решить эту проблему кроме как за счет потребителей у доставщиков нет. Это наша общая проблема. Раньше все посылки проверялись как обычно на почте, без специального оборудования", – сказал он.

Эксперт добавил, что во всем мире и в России есть общее правило, согласно которому за посылку и ее содержимое отвечает отправитель. "Данные того, кто закладывает посылку, фиксируются на всех почтах мира. Если посылка вернется, она должна найти отправителя", – отметил Иванов.

Стоимость доставки посылок может существенно вырасти

Как пишут "Ведомости", с 1 июля 2018 года операторы почтовой связи будут обязаны использовать рентгенотелевизионные и радиоскопические установки, металлодетекторы и газоанализаторы, чтобы исключить возможность пересылки оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ и предметов. На какой стадии пересылки надо проводить досмотр, пока не ясно. Если устанавливать оборудование во все 42 тысячи отделений "Почты России", на его закупку потребуется как минимум 500 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что повышение стоимости доставки может сократить объем покупок в интернет-магазинах на 30–40 процентов.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, также подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений. Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьей о недоносительстве: за несообщение о преступлении будут отправлять в колонию на срок до года. Эта норма распространяется на терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.