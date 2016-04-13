Число IT-компаний в Москве увеличивается на 7% в год

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Ежегодный прирост числа IT-компаний в Москве составляет более семи процентов. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина на церемонии открытия юбилейного двадцатого Форума "РИФ+КИБ 2016".

"Начиная с 2011 года число московских компаний в этом сегменте постоянно увеличивается. Их ежегодный прирост составляет более 7 процентов. По состоянию на конец 2015 года в столице было зарегистрировано свыше 67 тысяч IT-компаний", – цитирует ее пресс-служба.

По словам Сергуниной, рост наблюдается и в интернет-сфере. С 2011 года количество интернет-компаний в городе увеличилось на шесть тысяч.

Сергунина напомнила, что в городе действует комплексная система налогового стимулирования IT-предприятий (пониженная ставка налогов на прибыль и на имущество, пониженная арендная ставка на земельные участки) и резидентов технопарков, для которых предусмотрено, фактически, обнуление налога на прибыль.