Налоговые каникулы и патенты: Как город поддерживает предпринимателей

Фото: M24.ru

Предпринимательская активность по-прежнему высокая. При этом она росла даже в конце прошлого года, когда в России уже начался кризис. Что сделано в столице для поддержки и развития бизнеса и как коммерсанты используют нововведения -в материале m24.ru?

Как сообщил глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников: "Москва эффективно реагирует на новые вызовы, с которыми она сталкивается. Сегодня город вполне успешно решает задачу не просто выжить, но выполнить все взятые социальные обязательства перед населением, поддержать реальный сектор экономики, обеспечить дальнейшее развитие и подготовить почву к наступлению нового экономического цикла", - приводит его слова пресс-служба департамента экономической политики.

Итоги прошлого года

Роста предпринимательской деятельности удалось достичь благодаря мерам, которые предпринимаются властями для поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, о сохранении высокой активности бизнеса свидетельствует то, что городе было вновь зарегистрировано более 153 тысяч организаций. Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

Помимо этого, столица остается самым динамично развивающимся регионом России по количеству индивидуальных предпринимателей, число которых увеличилось на 4,7 процента.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Одним из направлений поддержки бизнеса стала аренда недвижимости. После продления действия минимальной арендной ставки город поддерживает более 8 тысяч предпринимателей. В столице активно действует и рассрочка по аренде земли при изменении вида разрешенного использования.

Первые показатели 2015 года

С декабря 2014 по февраль 2015 года объем выкупленных из аренды помещений в столице вырос более чем в 8 раз. При этом в прошлом году было заключено 1,5 тысячи договоров купли-продажи на сумму более 36 миллиардов рублей.

Город наращивает и поддержку малого и среднего бизнеса, расширяя доступ к государственному и корпоративному заказу. Так, за два месяца 2015 года вдвое вырос объем закупок у субъектов малого предпринимательства.

Важной мерой поддержки стала возможность перехода подрядчиков на обслуживание в казначейство, это освобождает от необходимости предоставлять банковские гарантии. Еще одна антикризисная мера – это предоставление дополнительных гарантий инвесторам, реализующим промышленные и высокотехнологичные проекты.

Налоговые каникулы

Максим Решетников также напомнил о том, что в столице планируется введение налоговых каникул для впервые созданных ИП, которые будут заниматься производственной, научной или социальной деятельностью.

"Мосгорсправка": Как действует патентная система налогообложения

Воспользоваться режимом налоговых каникул (налоговая ставка 0%) смогут впервые зарегистрированные московские предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения. Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка. Ранее сообщалось, что налоговые каникулы распространятся на 30 видов деятельности.

До этого Владимир Путин подписал закон о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2015 года для начинающих бизнесменов на два года вводится нулевая налоговая ставка. Региональные власти смогут вводить нулевую налоговую ставку для новых ИП с 2015 до 2020 года. Такая ставка может быть применена в производственной, социальной и научной сферах.

Патенты

Наибольшие изменения произошли в системе патентов. Первоначальный перечень увеличился сразу в три раза. Власти сделали акцент на социальную сферу и поддержку самозанятых граждан.

Так, в дополненный перечень вошли репетиторство, экскурсионная деятельность и осуществление переводов. Кроме того, в список освобождаемых от налога видов деятельности на упрощенной системе налогообложения включили услуги в сферах здравоохранения и образования, а также деятельность в области спорта.