Более тысячи предпринимателей Москвы воспользовались услугами менторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Свыше тысячи начинающих предпринимателей Москвы приняли участие в программе менторской поддержки в прошлом году, сообщила руководитель программы Вероника Орловская на конференции "Москва. Аэродром для бизнеса".

"Семинары проводят 108 менторов из разных профессиональных областей. За прошедший год они провели 354 часа индивидуальных консультаций", - цитирует Агентство "Москва" слова Орловской.

Отметим, что в бизнесе ментор безвозмездно выполняет роль консультанта с высоким профессиональным уровнем для предпринимателей, только открывающих свое дело. Его основная задача - помогать проекту своими знаниями и опытом, но не материальной поддержкой и не практической работой.