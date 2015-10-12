Частные инвесторы вложат в проект МКЖД 75% всей нужной суммы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Частные инвесторы вложат в проект МКЖД 75% всей нужной для строительства суммы. Общая сумма инвестиций в проект развития транспортно-пересадочных узлов составит около 55,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МКЖД.

Отмечается, что Москва вложит в строительство инфраструктуры второго пересадочного контура метро только 15,5 миллиарда рублей, а остальные средства вложат инвесторы.

"Сегодня московским метрополитеном пользуются почти 8 млн. человек в сутки, это практически три четверти населения города. Планируется, что Московская кольцевая железная дорога будет пользоваться не меньшей популярностью, чем любая линия метро. Именно поэтому в транспортно-пересадочных узлах МКЖД и на территориях вокруг них планируется создать коммерческие площади, которые будут использоваться по разному назначению: торговые центры, офисы, кафе. Именно в этот сегмент привлекаются частные инвестиции", – сообщил генеральный директор АО "МКЖД" Алексей Зотов.

Московская кольцевая железная дорога

Напомним, 31 остановочный пункт на Малом кольце железной дороги (МКЖД) будет связан с остановками городского общественного транспорта. Кроме того, пассажиры смогут пересесть на 11 радиальных станций метро и Третьего пересадочного контура (ТПК).

Реконструкцию МКЖД планируется завершить до конца 2015 года, чтобы уже в 2016 запустить полноценное движение. В настоящее время на Малом кольце железной дороги работают около 1500 строителей и 250 единиц техники. Ведутся работы по строительству 20 станций.

Протяженность Малого кольца железной дороги составит 54 километра. Оно будет перевозить до 285 миллионов пассажиров в год, что сопоставимо с потоком пассажиров на активных ветках метро.

По кольцу будут курсировать вагоны-трансформеры с салонами расширенного функционала. К новому подвижному составу заложено требование универсальности салона: он может быть, как со стоячими местами, так и местами для сидения.

Также в вагонах поездов должны быть сеть Wi-Fi и кондиционеры Длина поезда составит от 5 до 10 вагонов, он будет иметь сквозной проход от головы в хвост.