В столице появилось еще два технопарка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Двум столичным компаниям присвоили статус технопарков. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Центр холодильно-транспортных технологий "Мотек-Ц" и "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон" стали технопарками "Отрадное" и "Фотоника".

Первый расположен на территории промзоны в Северо-Восточном административном округе Москвы. Общая площадь помещений – 25 тысяч квадратных метров, в 2016 году планируется их увеличение в два раза.

Численность сотрудников в технопарке – 800 человек, общий объем инвестиций на 10 лет составит 1,28 миллиарда рублей. Якорными арендаторами являются компании ABBYY (разработчик программного обеспечения в области лингвистики) и "Световые технологии" (производитель светотехнических и энергосберегающих приборов).

"Фотоника" расположен в Восточном административном округе на Щелковском шоссе. Общая площадь технопарка – 29,5 тысячи квадратных метров. Управляющая организация "Циклон" входит в состав "Ростехнологий" и производит приборы и оптоэлектронные системы.

За 10 лет объем вложений в развитие технопарка составит 200 миллионов рублей.

Девять специализированных территорий уже получили официальный статус – технополисы "Москва" и "Сколково", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк".

На этих территориях размещаются 315 высокотехнологичных компаний, из которых 36 имеют статус резидента и право на налоговые льготы.

Общий объем инвестиций резидентов с 2013 года по первое полугодие 2015 года составил 7,86 миллиарда рублей.

По словам руководителя департамента науки, промышленности и предпринимательства Олега Бочарова, стоимость интеллектуального труда в мире упала из-за колебания валют, что позволяет Москве конкурировать на мировом рынке.

Согласно планам правительства Москвы, к концу 2016 года в столице должны работать порядка 60 специализированных территорий: 54 технопарка, 4 технополиса и 2 индустриальных парка.

Статус резидента технопарка предоставляет компании налоговые льготы: освобождает от налога на имущество и понижает до 15,5 процента ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Технопарки в ближайшие годы появятся и в Новой Москве. Под размещение 10-20 парков зарезервировано около 700 гектаров земли, сообщал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, создание технопарков в ТиНАО – это способ решения проблемы дефицита рабочих мест. Киевское направление, по мнению главы департамента, является одним из наиболее перспективных для размещения таких объектов, поскольку располагает хорошей логистикой.