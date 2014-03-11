Максим Решетников расскажет об инвестициях в столичную экономику

Максим Решетников. Фото: M24.ru

В среду, 12 марта, руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников расскажет о перспективных проектах государственно-частного партнерства, которые правительство Москвы предлагает инвесторам в рамках новой Инвестиционной стратегии столицы до 2025 года. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Выступление состоится в рамках "Российской недели ГЧП-2014".

В пленарном заседании также примут участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Беляков, заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, заместитель министра финансов России Андрей Иванов, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой.

В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие темы:



Практика реализации инфраструктурных проектов в мегаполисах. Истории успеха

Инвестиционная стратегия города: есть ли место для ГЧП

Перспективные отрасли для ГЧП: транспорт, ЖКХ, социальная сфера, что дальше

Взаимодействие муниципальных, региональных и федеральных органов власти при планировании и реализации ГЧП-проектов

Стимулирование интереса. На каких проектах в регионах сейчас сосредоточен фокус инвесторов

Начало трансляции в 10.00

Трансляция завершена.