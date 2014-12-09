В газетных киосках, принадлежащих городу, будут банкоматы и автоматы с напитками

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В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками, рассказали M24.ru в департаменте СМИ и рекламы.

"На данный момент предложено несколько образцов новых киосков типа "Мегаполис", "Европейский" и "Французский". Сами обновленные киоски уже можно увидеть на Новинском бульваре, рядом с американским посольством, и на Шаболовке", - пояснил пресс-секретарь департамента Владимир Яковлев. Три типа киосков отличаются по дизайну, но в каждом из них предусмотрены дополнительные сервисы: банкомат, терминал оплаты услуг или холодильник с напитками.

Киоск типа "Французский"

По словам Яковлева, согласно предложениям департамента о создании новой схемы размещения нестационарных торговых объектов по продаже печати, все московские киоски должны перейти в собственность городских властей. Контролировать деятельность новых торговых точек будет специальное подведомственное предприятие. Оно же будет сдавать киоски в аренду распространителям прессы. "Вариант подобной схемы размещения киосков пока рассматривается, но мы не видим необходимости в каких-то поправках", - отметил Яковлев. По его словам, все киоски печати в Москве обновятся к осени 2015 года. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах.

По словам Яковлева, сейчас владельцы киосков заключают договоры аренды с префектурами и ежегодно бюджет получает от 600 до 2 тысяч рублей с киоска в зависимости от его местоположения. При этом сейчас рыночная стоимость субаренды киоска, когда владелец сдает его индивидуальным предпринимателям и не отвечает за ассортимент, составляет от 7 тысяч до 70 тысяч рублей в месяц. "Владелец киоска больше не сможет сдавать его другим предпринимателям, он будет отвечать за ассортимент и платить разумную арендную плату", - подчеркнул Яковлев. Сейчас разрабатываются новые ставки этой арендной платы. Цена будет доступной для предпринимателей, сказал Яковлев. "Все, кто законно осуществлял бизнес, только рады изменениям, мы можем назвать реформы борьбой со спекулянтами", - пояснил представитель департамента.

По словам Яковлева, все инвестиции города на установку новых газетных киосков планируется вернуть за счет арендной платы. По данным департамента СМИ и рекламы, всего на территории Москвы установят 2364 киосков нового типа, торгующих периодикой, а также 474 пресс-стендов, которые заменят продажу печатных СМИ "с рук". Каждый киоск обойдется властям примерно в 650 тысяч рублей.

Ранее руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников на городском отраслевом форуме печати сообщал, что причиной реформирования торговли прессой послужило желание властей заменить все киоски на модели нового образца. При этом у распространителей прессы нет денег на такую замену. "У вас было целых три года это сделать (заменить торговые модули), - сказал распространителям глава ведомства. - Но вы этого не сделали. Поэтому сегодня город принял единственное правильное принципиальное решение – сделать это сам".

Напомним, что столичные власти недавно разрешили продавать питьевую воду в киосках с печатной продукцией.

Анатолий Федотов