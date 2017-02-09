"Притяжение" Федора Бондарчука покажут в 74 странах мира

Права на фильм Федора Бондарчука "Притяжение" проданы в 74 страны мира, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании Walt Disney Studios Motion Pictures International, которая занимается прокатом картины.

"Притяжение" уже успешно стартовало в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме. Компания Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского Art Pictures Studio подписала соглашения о продаже прав на картину с компаниями Conquest Filmes (Латинская Америка) и R.D. FILMS (Индия). В Мексике и Бразилии "Притяжение" покажут в 200 кинотеатрах (в каждой стране).

Почти миллион россиян уже посмотрели "Притяжение"

"Притяжение" также закупили Франция, Германия, Италия, Малайзия, Камбоджа и Бруней. Также скоро картина выйдет в широкий (10 000 кинотеатров) прокат в Китае. В рамках берлинского кинорынка Art Pictures Studio организует спецпоказ фильма, также компания планирует продолжить переговоры с дистрибьюторами, представляющими англоговорящие территории.

В российский прокат фильм о вторжении инопланетян вышел 26 января. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков.