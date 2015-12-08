Цены на нефть упали ниже 40 долларов

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Стоимость барреля нефти Brent опустилась до 39,99 доллара за баррель, преодолев отметку в 40 долларов впервые с февраля 2009 года, передает телеканал "Москва 24".

Днем ранее, после заседания ОПЕК в Вене, мировая цена на нефть упала на 5,9 процента. Падение цен, по мнению аналитиков, спровоцировал картель: страны-участницы не смогли принять решение об изменении квоты на добычу.

После этой новости цены на нефть и курс рубля пошли вниз – курс доллара тогда вырос по отношению к рублю на Московской бирже на 8 копеек, до 68,57 рубля. Рубль продолжил падение во вторник: курс доллара впервые с 8 сентября превысил 69 рублей, а евро – 74,73 рубля.

Курс рубля на московской бирже продолжает снижаться

Официальные курсы на 9 декабря составили 69 рублей 30 копеек за доллар и 75,31 рубля за евро. На фоне новости о стоимости нефти доллар на бирже подорожал почти до 70 рублей, евро – до 76.

Между тем, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в пессимистичные прогнозы не верит. Ранее он дал прогноз цен на нефть на ближайший 2016 год в 50 долларов за баррель.

По его мнению, цена на "черное золото" будет менять в ближайшие два-три квартала. Положительная динамика начнет просматриваться во второй половине года.