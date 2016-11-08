Форма поиска по сайту

08 ноября 2016, 18:48

Предприниматели купили 50 тысяч патентов с начала года

Фото: YAY/ТАСС

Почти 50 тысяч патентов купили предприниматели в Москве за девять месяцев этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Это более, чем в полтора раза (на 60 процентов) превышает прошлогодние показатели. Общая стоимость купленных патентов на начало октября составила около 3,2 миллиарда рублей против 2,2 миллиарда за девять месяцев прошлого года.

Больше всего патентов было куплено в сфере бытовых услуг – 4,6 тысячи патентов на сумму более 153 миллионов рублей. Наблюдается оживление и в сфере общепита: за девять месяцев текущего года было приобретено 780 патентов на сумму более 77 миллионов. В общем, в сфере розничной торговли предприниматели купили 26 тысяч патентов за 1,9 миллиарда рублей.

По данным ведомства, в столице также растет число индивидуальных предпринимателей, занятых в так называемом социальном секторе. За девять месяцев репетиторы купили 1,1 тысячи патентов, дизайнеры интерьера – свыше 640, а переводчики – около 290.

Патентная система была введена в 2013 году, перейти на нее могут индивидуальные предприниматели, нанимающие не более 15 человек и имеющие годовой доход не более 60 миллионов рублей. В Москве с этого года купить патент можно на 80 видов бизнеса. Стоимость составляет шесть процентов от возможного дохода. Например, патент на торговлю в Центральном административном округе стоит 20 тысяч рублей в месяц, в пределах МКАД – десять тысяч, за МКАД – семь тысяч рублей.

Патенты могут также ввести на торговлю в социальных сетях и рекламу в интернете.

