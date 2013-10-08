Участникам форума YouLead 2013 раскроют секрет успешного бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС

На площадке культурного центра "ЗИЛ" 14 ноября состоится форум YouLead 2013. Это мероприятие направлено на развитие лидерских качеств и повышения стремления к самореализации. В проекте могут принять участие как студенты и молодые специалисты, так и руководители молодежных организаций, будущие бизнесмены и социальные предприниматели.

В рамках форума известные персоны, в числе которых художник Дарья Багринцева и журналист Евгения Воскобойникова, расскажут собственные истории успеха. Также запланированы квест "Карта возможностей" на пути к идеальной работе, игра "Измерь свое лидерство", направленная на выявление сильных сторон участников, а еще беседы на тему перспектив развития России.

Как сообщает интерактивная афиша 2do2go, форум состоит из четырех секций: "Мой бизнес" (полезна тем, кто планирует открыть свое дело), "Социальные инновации" (включает программу для начинающих предпринимателей), "Мои лидерские компетенции" (10 тренингов для развития лидерских качеств и работы в команде) и LEAD (помощь руководителям некоммерческих организаций).

Участие в мероприятии бесплатное, но перед форумом необходимо пройти отбор, подав заявку до 1 ноября.