07 августа 2015, 20:09

Экономика

eBay откроет доступ всем российским продавцам

Фото: Marcio Jose Sanchez/AP/ТАСС

С сентября любой российский продавец сможет выложить на eBay свои товары. Об этом в эфире радиостанции Москва FM заявила руководитель интернет-агентства "Ферт" Екатерина Шукалова.

Сейчас торговать на международной площадке имеют право лишь около ста российских магазинов. Среди них 25 крупных онлайн-ретейлеров, которые сами смогли интегрироваться в систему.

А ближайшей осенью представительство интернет-аукциона eBay планируют открыть в России. По словам Шукаловой, в этом случае при возникновении проблем российским пользователям будет проще решать спорные вопросы.

eBay был создана в 1995 году программистом Пьером Омидьяром. Сегодня в системе зарегистрировано 25 миллионов продавцов и 157 миллионов активных покупателей со всего мира. Выручка компании в прошлом году составила 17,9 миллиарда долларов.

Объем торговых операций eBay на российском рынке в 2014 году году составлял около 2 миллиардов рублей в месяц.

