Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября 2013, 15:48

Экономика

В Москве пройдет первая международная коворкинг-конференция

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцы и управляющие коворкингов – общественных пространств, очень быстро ставших популярными среди москвичей, – соберутся 14 сентября на двухдневную конференцию. Первая масштабная встреча представителей индустрии из России и ближнего зарубежья состоится на территории коворкинга "Рабочая станция".

Коворкинг – это место, созданное специально для представителей свободных профессий и для тех, кто работает удаленно: фрилансеров, дизайнеров, переводчиков, начинающих предпринимателей. Такие пространства представляют собой отличную альтернативу работе из дома.

На первой международной конференции коворкинга (First Moscow Coworkimg Conference) владельцы и управляющие новых рабочих пространств будут обмениваться опытом, устанавливать новые деловые связи, слушать выступления экспертов, обсуждать проблемы и посещать московские коворкинги.

бизнес конференции коворкинг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика