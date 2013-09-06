В Москве пройдет первая международная коворкинг-конференция

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцы и управляющие коворкингов – общественных пространств, очень быстро ставших популярными среди москвичей, – соберутся 14 сентября на двухдневную конференцию. Первая масштабная встреча представителей индустрии из России и ближнего зарубежья состоится на территории коворкинга "Рабочая станция".

Коворкинг – это место, созданное специально для представителей свободных профессий и для тех, кто работает удаленно: фрилансеров, дизайнеров, переводчиков, начинающих предпринимателей. Такие пространства представляют собой отличную альтернативу работе из дома.

На первой международной конференции коворкинга (First Moscow Coworkimg Conference) владельцы и управляющие новых рабочих пространств будут обмениваться опытом, устанавливать новые деловые связи, слушать выступления экспертов, обсуждать проблемы и посещать московские коворкинги.