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Проекты

06 августа 2014, 19:50

Инвесторам представят проект ремонта театра имени Гоголя

бизнес проекты Театр им. Гоголя Геннадий Дегтев Road Show

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве пройдет выездная презентация Road Show, на которой инвесторам представят два конкурса на выполнение услуг по капитальному ремонту театра имени Гоголя и дворца культуры имени Астахова, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

На модернизацию ДК имени Астахова город выделит 191,2 миллиона рублей. Здание на Люблинской улице приспособят под современное использование. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отремонтировать фасады с восстановлением архитектурной отделки, заменить оконные и дверные проемы, переоборудовать помещения общественного пользования.

Что касается театра имени Гоголя, то на его ремонт Москва готова предоставить 146,3 миллиона рублей. Здесь полностью заменят инженерное оборудование.

По мнению руководителя департамента Геннадия Дегтева, Road Show будет интересная тем, кто готов предложить городу свои услуги.

"Участие в Road show - это возможность задать вопросы заказчику об особенностях объекта, получить исчерпывающую информацию о предъявляемых требованиях к реставрационным и ремонтным работам для конкретных учреждений культуры",- уточнил Дегтев.

Он добавил, что инвесторам также представят объекты культурного наследия, которые можно взять в аренду по льготной ставке "1 рубль за 1 квадратный метр".

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