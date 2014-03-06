Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2014, 16:27

Экономика

В развитие Новой Москвы вложат 7 триллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Объем инвестиций в развитие Новой Москвы неуклонно растет, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, к 2035 году объем таких вложений достигнет 7 триллионов рублей.

Большую часть инвестиций направят на строительство недвижимости, сообщает пресс-служба департамента. По оценке Жидкина, в ближайшие 20 лет в возведение новых зданий на территории Троицкого и Новомосковского административных округов вложат около 5 триллионов рублей.

Свыше 2 триллионов рублей вложат в создание соответствующей инфраструктуры - дорог, метро и железнодорожного сообщения.

Ссылки по теме


В этом году объем инвестиций в Новую Москву может составить около 170 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов больше, чем было вложено в развитие присоединенных к Москве территорий в прошлом году.

Отметим, что в Новой Москве до конца 2016 года планируется возвести около 160 тысяч квадратных метров офисов классов А и B+. Это позволит организовать рабочие места для 16-26 тысяч человек.

Сайты по теме


бизнес новые территории стройкомплекс Москвы Владимир Жидкин инвестиционная поддержка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика