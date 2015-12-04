Цены на бензин в России снизились впервые с февраля

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Розничные цены на бензин в России в ноябре снизились на 0,1 процента. Снижение цен на нефтепродукты наблюдается в стране впервые с февраля этого года, сообщает "Интерфакс".

Наибольший рост стоимости топлива произошел в июле (2,5%) и августе (1,6%). Цены также не росли в январе, марте и мае.

По сравнению с ноябрем прошлого года рост цен на бензин составил 4,6 процента.

Ранее m24.ru сообщало, что из-за подорожания бензина российские водители постепенно начинают искать ему замену. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал об альтернативных видах двигателей, который со временем могут заменить бензиновые.

"Если мы действительно озабочены комплексным решением экологических проблем, лучше, конечно, переходить на электротранспорт. Но пока электромобили существенно дороже, чем машины на бензиновом топливе, и отсутствует необходимая инфраструктура. Также ведутся разработки водородных двигателей и двигателей, которые будут питаться солнечной энергией.

Газомоторные двигатели с точки зрения экологии не многим лучше, чем бензиновые. Но беда в том, что мы бензиновое государство. У нас есть сильнейшее лобби, которое не заинтересовано, чтобы происходили даже поиски альтернативного топлива", – пояснил он.