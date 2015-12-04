ЦБ лишил лицензии два столичных банка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Центральный банк России лишил лицензии два столичных банка – коммерческий банк "ФДБ" и "Еврокредит". Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 4 декабря.
"ФДБ" и "Еврокредит" занимают 358 и 335 места соответственно в банковской системе России.
Клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.
Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.
В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.
