ЦБ лишил лицензии два столичных банка

Центральный банк России лишил лицензии два столичных банка – коммерческий банк "ФДБ" и "Еврокредит". Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 4 декабря.

"ФДБ" и "Еврокредит" занимают 358 и 335 места соответственно в банковской системе России.

Клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.