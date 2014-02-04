Сколько стоит "лайк": Facebook отмечает 10-летие

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 10 лет назад – 4 февраля 2004 года – заработала самая крупная и известная социальная сеть в мире – Facebook.com. Основал ее студент Гарварда Марк Цукерберг. Интересно, что вопреки распространенному мнению, она не была первой. Еще в далеком 1995 году в США открылась платформа под названием Classmates.com, которая потом стала основной для отечественного сайта "Одноклассники", а спустя 8 лет в США были запущены еще два известных ресурса – MySpace.com и LinkedIn.com. Сегодня число подобных платформ уже перевалило за сотню. Но самой популярной, дорогой, а главное - прибыльной остается Facebook.

Капитализация этой компании за 10 лет выросла до 150 миллиардов долларов, число людей, которые хотя бы раз заходили на сайт, превышает миллиард человек (1 миллиард 230 миллионов, если брать последние данные), а прибыль только за 2013 год составила 1,5 миллиарда долларов. По данным за 2013 год в день на Facebook заходит примерно 750 миллионов уникальных посетителей.

Наверное, многие сильно удивятся, увидев такие цифры: как может один сайт стоить немногим дешевле, к примеру, корпорации IBM (капитализация почти 190 миллиардов долларов), которая производит ноутбуки, компьютеры и оборудование?

Действительно, а какова ценность этой социальной сети, ведь, в отличие от той же IBM, никаких материальных продуктов компания не производит - ничего, что можно было бы потрогать или положить в карман. Во многом ценность соцсети – в ажиотаже, ожиданиях и возможностях получать прибыль за счет широкого охвата аудитории. Здесь и кроется главный риск для любого подобного ресурса – тренд и мода. Это как мобильный телефон – раньше его главной ценностью была возможность звонить и писать сообщения, потом появилась возможность передавать данные по bluetooth и wi-fi, камера для фотографий и так далее. Сегодня мобильник – это почти персональный компьютер, который хранит все рабочие и личные данные - в этом его ценность. Так что любая социальная сеть, чтобы оставаться на плаву, должна постоянно придумывать что-то новое, привлекать новых пользователей и удерживать старых за счет дополнительных функций и различных возможностей.

Социальная сеть - это бизнес, который генерирует большую часть своей прибыли за счет рекламы. 15 процентов дохода Facebook приходится на продажу рекламных мест внутри веб-приложений, которыми владеет компания. Остальное – контекстная и таргетированная реклама сторонних ресурсов или страниц рекламодателей, онлайн-игры и т.д. В 2012 году социальная сеть круто изменила подход к своим мобильным сервисам, которые были признаны ключевыми элементами стратегии компании. Одним из главных направлений развития стало продвижение таких самостоятельных интерактивных приложений, как Paper, Messenger и Instagram (приобретено в апреле 2012 года за миллиард долларов). Все эти проекты, а также новые разработки, по словам Марка Цукерберга, сфокусированы вокруг основной идеи социальных сетей – удобные сервисы для обмена информацией и контентом, а также их интеграция в Facebook.

Очень важным для Facebook является также развитие в азиатском сегменте сети Интернет. Например, в Китае Facebook наряду с Twitter и некоторыми другими интернет-ресурсами был обвинен в причастности к массовым беспорядкам в одной из провинций и заблокирован для местных пользователей в середине 2009 года. Однако личными стараниями Цукерберга, который не раз посетил Китай, чтобы отстоять свой сайт, этот запрет был частично снят – сегодня зайти на Facebook с китайского IP-адреса можно, правда, только в зоне свободной торговли в Шанхае. Но стоит отметить, что аудитория самых популярных в Китае местных социальных сетей Renren и Kaixin001 не превышает 60 миллионов пользователей.

В России Facebook по своей популярности отстает, например, от "ВКонтакте". Эта сеть появилась в 2006 году, когда Facebook только-только набирал обороты, его архитектура и дизайн были тяжелыми, а возможностей было в разы меньше, чем сейчас. Одним из основателей "ВКонтакте" стал выпускник филологического факультета СПбГУ Павел Дуров, и за основу будущей сети был взят как раз Facebook, который на тот момент ко всему прочему не имел интерфейса на русском языке. В отличие от "тяжелой" архитектуры западной "социалки", еще одним плюсом отечественного аналога стал простой и интуитивно понятный интерфейс.

Число зарегистрированных участников vk.com на данный момент составляет более 240 миллионов человек с учетом пользователей из стран СНГ и еще 50 стран мира. Большая часть аудитории – 66 процентов - приходится на Россию, 36 процентов из них составляет интернет-аудитория двух крупнейших городов (24 процента - Москва, 12 процентов - Санкт-Петербург). По словам Павла Дурова, генерального директора ООО "В Контакте", в январе 2014 года средняя суточная посещаемость отечественной соцсети превысила 60 миллионов человек. Суточная же посещаемость Facebook в России не превышает 10 миллионов человек. Большей популярностью "Вконтакте" пользуется у молодежи: самая значительная возрастная группа пользователей - это люди от 17 до 25 лет, при этом число пользователей от 12 до 16 лет примерно равно группе пользователей от 25 лет.

Зарабатывает деньги сеть "Вконтакте" точно так же, как и Facebook, - за счет размещения рекламы и использования различных интерактивных приложений, однако ввиду того, что компания не публична и, судя по нынешней организационно-правовой форме, на фондовые биржи пока не собирается, определить ее капитализацию непросто. Примерная стоимость компании была рассчитана Forbes в середине 2013 года – от 2,2 до 2,8 миллиардов долларов. Однако не стоит забывать о том, что Павел Дуров не раз подчеркивал: отечественная социальная сеть стремится не к увеличению прибыли, а к улучшению своих сервисов и качества работы. К примеру, в 2011 году прибыль компании составила почти полмиллиарда рублей, а в 2012-м - всего 30 миллионов - были сделаны серьезные вложения как в инфраструктуру, так и в команду социальной сети.

Помимо удобного и "легкого" интерфейса, обеспечивающего сносную работу соцсети даже на слабых компьютерах с медленным интернетом, серьезным преимуществом "Вконтакте" перед Facebook в глазах пользователей является возможность загружать и использовать аудио- и видеофайлы – сегодня этот сайт является одним из крупнейших медиаархивов Рунета. Этот факт в большой степени и обеспечивает соцсети внушительные показатели охвата аудитории по России и Москве. Но есть и другая сторона медали: хранение такого рода контента - большой риск для ресурса, в том числе репутационный. Еще в 2011 году на сайте правительства США российская соцсеть попала в список оплотов цифрового пиратства, а в ноябре 2013 года доступ к сайту на территории Италии был закрыт в связи с нарушением авторских прав. Именно проблема с "пиратским" контентом тормозит продвижение отечественной социальной сети на зарубежные рынки, где лейблы и авторы имеют весомые возможности ограничения доступа к нелегально распространяемым материалам и успешный опыт судебного преследования правонарушителей.

Но "цифровое пиратство" и авторское право – это уже совсем другая история…

Константин Цыганков