Тендерный комитет упростил систему поиска по торгам

Фото: ИТАР-ТАСС

На сайте департамента Москвы по конкурентной политике (Тендерный комитет) появилась новая поисковая форма в виде виджета. Она поможет пользователям легче находить сведения о земельно-имущественных торгах, сообщили в ведомстве.

Виджет в графическом виде отображает информацию о проводимых городом земельно-имущественных торгах.

Результаты поиска отображаются не только в виде списка, но и на карте в виде иконок. При клике на такую иконку на карте можно просмотреть краткую информацию об объекте, перейти в его карточку с более полной информацией или ознакомиться с подробным описанием торгов и документацией.

Отметим, что раньше необходимые торги или объекты пользователям приходилось искать вручную, пролистывая размещенные таблицы.

Ознакомиться с основными возможностями виджета можно на сайте департамента Москвы по конкурентной политике, перейдя по ссылке, а также на портале поставщиков по клику на анимированный баннер.

В ближайшее время будут добавлены новые параметры поиска и дополнительные сервисы.