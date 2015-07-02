Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ сняли с торгов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ресторан "Золотой колос", расположенный на территории ВДНХ, сняли с электронного аукциона. Причиной стала необходимость проработать документацию части помещений, являющихся объектом культурного значения, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что общая площадь объекта составляет около 4 тысяч квадратных метров, из которых более 80 процентов обладают охранным статусом.

Министерство культуры до сих пор не утвердило новую форму охранного обязательства собственника объекта культурного наследия, которое должно быть частью конкурсной документации.

Ранее сообщалось, что одному из старейших ресторанов Москвы – "Золотой Колос" – вернут исторический облик. Его хотели выставить на аукцион по программе "один рубль за один квадратный метр".

"Золотой колос" в советское время считался одним из самых престижных и больших ресторанов города. На картах 1939 и 1940 годов он был обозначен как "Главный ресторан". Он был полностью перестроен к 1954 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, когда и получил новое название "Золотой Колос".