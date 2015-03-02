PepsiCo объявила о закрытии завода в Подмосковье

Фото: M24.ru

Американская корпорация PepsiCo в июне 2015 года закроет завод в подмосковном Раменском, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Этот завод производит несколько видов соков и нектаров: "J7", "Любимый сад", "Любимый сад с витаминами", "100% Gold Premium", "Gold Classic", "Здрайверы", "J7 актив", "Фруктовый сад", "Я".

После остановки завода в Подмосковье эти линии будут частично перенесены на завод PepsiCo в Липецке ("Лебедянский"). Он станет ключевой для PepsiCo площадкой по производству соков в России.

При этом пока речь идет о консервации подмосковного предприятия. В PepsiCo не исключили, что когда-нибудь завод снова начнет работу, но тогда он будет производить молочную продукцию. На предприятии работает 400 человек, сколько из них потеряет работу, в компании не уточняют. Тем сотрудникам, которых не сократят, предложат работу на других предприятиях PepsiCo.

После консервации завода в Раменском у компании остается в России около 30 предприятий.

Завод в Раменском был построен в 1982 году как молочный комбинат и там требовалось установить очистные сооружения. По мнению источника "Ведомостей", PepsiCo могла отдать предпочтение "Лебедянскому" с учетом его более современной, чем у Раменского завода, инфраструктуры.

Как отмечает издание, в 2014 году российский вклад в выручку PepsiCo снизился на 10,1% до 4,4 миллиарда долларов. Но целевые показатели Европейского региона, к которому относится и Россия, достигнуты, утверждает представитель компании. Российский рынок соков испытывает сложности уже последние 5-6 лет, говорит он, и тем не менее у этого рынка сохраняется потенциал роста.

Добавим, что PepsiCo не единственный производитель соков, которому пришлось закрывать заводы в России. Так, еще в июне 2014 года Coca-Cola остановила производство на заводах "Нидан" (марки "Моя семья", "Да!") в Московской области и Новосибирске. Закрытие производства в компании объяснили падением российского рынка соков. От реструктуризации производства в России Coca-Cola потеряла 25 миллионов долларов.