У винодельческих регионов России появятся собственные имена

В России появятся именные винодельческие регионы

В ближайшие 5-10 лет в России должны появиться собственные винодельческие регионы с именем, как, например, во Франции и Италии. Для этого виноделов уже приравняли к сельхозпроизводителям и постепенно упрощают для них правила работы.

С 3 августа стоимость лицензии для крестьянских и фермерских хозяйств, производящих такие алкогольные напитки, снизится с 800 тысяч до 65 тысяч рублей. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

"Появится дополнительная классификация наших винодельческих регионов, то есть каждый регион разделят на множество зон. Это правильно с точки зрения маркетинга, так как каждый регион обладает своими уникальными особенностями", – объяснил Дробиз.

На сегодняшний день, по словам эксперта, в России числится 85 тысяч гектаров виноградников. Сейчас в стране действует программа Минсельхоза, благодаря которой планируется увеличить площадь виноградников еще на 50 процентов.

"В прошлом году было произведено 280 миллионов литров виноматериала, из них в Крыму произвели не более 60–70 миллионов литров. Почти 70 процентов виноградников полуострова находится в очень плачевном состоянии. По этой причине Крым имеет огромный потенциал для развития как винодельческий регион", – добавил эксперт.

Ранее m24.ru сообщало, что отечественные виноделы, в том числе малые и средние хозяйства юга России, а также производители сидра и медовухи, которые по тем или иным причинам не могут пробиться в крупные торговые сети, найдут новый канал сбыта алкоголя в интернете.

Малые предприятия, о которых идет речь, за последнее время очень сильно нарастили свое производство. То есть, серьезных трудностей с доступом в крупные магазины у таких виноделов возникнуть не должно.