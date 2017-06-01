Минсельхоз планирует регулировать цены на молоко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство сельского хозяйства планирует регулировать цены на молоко, соответствующее предложение ведомство направило в правительство, пишут "Известия".

Речь о товарных интервенциях – как в ситуации с зерном, когда государство скупает излишки и продает их в случае дефицита. Идею поддержало Минэкономразвития: в долгосрочной перспективе это позволит снизить цены на молочную продукцию, сейчас их рост превышает инфляцию в два раза – на 9,5 процента при инфляции в 5,4 процента.

По словам заместителя исполнительного директора по экономике Российского cоюза предприятий молочной отрасли Рауфа Хилвы, государство должно использовать механизмы регулирования, когда экономика того требует, но в этой ситуации вмешательство властей, вероятно, не потребуется.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что хотя волатильность цен на сырое молоко и составила около 30 процентов, речь идет о некоторых регионах, так что интервенции нужны не на всей территории страны.Он также отметил, что операция с покупкой излишков позволит выравнять цены на сырье в течение года и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.