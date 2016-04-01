Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика и предпринимательство

01 апреля 2016, 13:32

На юге столицы построят индустриальный парк площадью в 1 млн квадратных метров

бизнес экономика и предпринимательство строительство и реконструкция индустриальный парк промышленно-логистический комплекс Вельяминово

Фото: coalco.ru

Индустриальный парк "Вельяминово" площадью почти в 1 миллион квадратных метров построят в городском округе Домодедово. Как, сообщает Агентство "Москва", объект возведут за 10 лет.

Парк расположат в 44 километрах от МКАД в международном транспортном коридоре "Север-Юг" между Каширским шоссе и федеральной трассой М4 "Дон".

"Площадь осваиваемых земельных участков составит 242 гектара, а возводимых объектов – около 1 миллиона квадратных метров. Ядром парка станет промышленно-логистический комплекс, который включает складские, производственные, инженерно-технические и коммунальные объекты. В его состав войдут 21 производственно-складской корпус, торговый центр, объекты придорожного сервиса, а также парковка для грузовых и легковых автомобилей на 2,3 тысячи машиномест", – сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

На территории парка свои цехи и логистические центры построят отечественные аграрии и компании, занимающиеся производством, хранением, переработкой разнообразной продукции, в том числе продуктов питания. Также здесь разместятся предприятия, связанные с экологически чистым производством. Сейчас идет отбор потенциальных резидентов индустриального парка.

Проект планировки территории уже рассмотрели на Градостроительном совете Московской области. После его доработки инвестор представит проект на публичные слушания.

Ссылки по теме

Как ранее сообщало m24.ru, в ближайшие несколько лет планируется увеличить количество технопарков в три раза. На развитие индустриальных и технических зон Минпромторг выделит более четырех миллиардов рублей субсидий. Большой объем финансирования получат столичные площадки наряду с Калужской областью и Ставропольским краем.

Только в прошлом году объем производства в техно- и индустриальных парках составил более 480 миллиардов рублей. На площадках работают сотни предприятий из разных сфер: автопрома,
фармацевтики, пищевой промышленности и многих других.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать