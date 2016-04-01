На юге столицы построят индустриальный парк площадью в 1 млн квадратных метров

Индустриальный парк "Вельяминово" площадью почти в 1 миллион квадратных метров построят в городском округе Домодедово. Как, сообщает Агентство "Москва", объект возведут за 10 лет.

Парк расположат в 44 километрах от МКАД в международном транспортном коридоре "Север-Юг" между Каширским шоссе и федеральной трассой М4 "Дон".

"Площадь осваиваемых земельных участков составит 242 гектара, а возводимых объектов – около 1 миллиона квадратных метров. Ядром парка станет промышленно-логистический комплекс, который включает складские, производственные, инженерно-технические и коммунальные объекты. В его состав войдут 21 производственно-складской корпус, торговый центр, объекты придорожного сервиса, а также парковка для грузовых и легковых автомобилей на 2,3 тысячи машиномест", – сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

На территории парка свои цехи и логистические центры построят отечественные аграрии и компании, занимающиеся производством, хранением, переработкой разнообразной продукции, в том числе продуктов питания. Также здесь разместятся предприятия, связанные с экологически чистым производством. Сейчас идет отбор потенциальных резидентов индустриального парка.

Проект планировки территории уже рассмотрели на Градостроительном совете Московской области. После его доработки инвестор представит проект на публичные слушания.

Как ранее сообщало m24.ru, в ближайшие несколько лет планируется увеличить количество технопарков в три раза. На развитие индустриальных и технических зон Минпромторг выделит более четырех миллиардов рублей субсидий. Большой объем финансирования получат столичные площадки наряду с Калужской областью и Ставропольским краем.

Только в прошлом году объем производства в техно- и индустриальных парках составил более 480 миллиардов рублей. На площадках работают сотни предприятий из разных сфер: автопрома,

фармацевтики, пищевой промышленности и многих других.