Запрет на размещение летних кафе вблизи от пешеходных переходов могут снять

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Ограничения на размещение летних кафе не ближе, чем в пяти метрах от пешеходных переходов могут снять, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, такой вопрос власти рассмотрят в четверг на антикризисной комиссии. "Не так много объектов под это правило попадает, но ряду предпринимателей это мешает. В основном в центре города, где наземный пешеходный переход упирается в летнее кафе. Мы пошли навстречу предпринимательскому сообществу и уберем эту норму из распоряжения", – передает слова Немерюка Агентство "Москва".

Новые требования к летним кафе

Напомним, 6 марта власти утвердили правила размещения летних кафе на территории города.

Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.

Владельцам рекомендовано привести порядок свои заведения до 1 января 2016 года в соответствии с новыми правилами.

Ранее столичные бизнесмены попросили у властей ускорить принятие нового регламента для обустройства летних кафе. Об этом на заседании президиума правительства сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Скоро весна и лето, рестораны – это лицо города, и хотелось бы завершить работу по принятию новых документов по регламенту работы летних площадок. Предприниматели перед началом сезона должны четко понимать, что им нужно делать", – сказал Бухаров.

Добавим, что в ряде летних кафе могут разрешить курение - заведения исключат из схемы нестационарных объектов. Это коснется только летних кафе, лишенных навесов и ограждений, то есть представляющих собой только столики и зонты.

Более 1,9 тысячи летных кафе будут работать в столице как объекты благоустройства, а не как нестационарные торговые объекты. Такая форма регистрации позволяет владельцам оставлять возможность курения в заведениях.