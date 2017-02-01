Больше 50 тысяч новых ИП открыли в столице в 2016 году

Фото: ТАСС/Колбасов Александр

Порядка 50,4 тысячи новых ИП открыли в столице в прошлом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это на 6,7 тысячи больше, чем в 2015 году.

Всего в столице насчитывается 255,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Только в 2016 году их стало на 22,3 тысячи больше. Рост числа предпринимателей связан с усовершенствованием патентной системы. На сегодняшний день 98 процентов всех московских ИП применяют либо упрощенную, либо патентную систему налогообложения.

Москва, как и прежде, – лидер среди всех российских регионов по числу индивидуальных предпринимателей. В столице зарегистрирован каждый седьмой ИП страны.

Более 60 процентов патентов от общего числа связаны со сферой услуг. Свыше 1,1 тысячи предпринимателей занимаются репетиторством, более 640 – оказанием услуг по дизайну интерьера, порядка 290 – по переводу. 25 процентов предпринимателей работают в сфере розничной торговли.

