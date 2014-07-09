Российский бизнесмен вложил деньги в биткоин-стартап

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Основатель DST Global и совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер вложил деньги в биткоин-стартап "Xapo", сообщил гендиректор компании Xapo Венсес Касарес.

Какую сумму внес бизнесмен, в сообщении не уточняется.

Провайдер интернет-кошельков "Харо" хочет популяризировать биткоины, чтобы их можно было использовать в повседневной жизни. Компания предоставляет платные услуги по хранению биткоинов. Клиенты могут хранить их в кошельке или поместить в специальный сейф Vapo Vault.

Пополнять свой кошелек пользователи смогут с помощью простого банковского перевода. Валюта будет автоматически преобразовываться в биткоины по текущему курсу.

Помимо российского бизнесмена стартап поддержали инвестфонды Greylock Partners, Index Ventures и Emergence Capital, а также один из основателей Yahoo! Джерри Янг и сооснователь PayPal Макс Левчин.

Компания "Xapo" была основана в 2012 году и привлекла уже 40 млн долларов инвестиций.

Биткоин - на данный момент самая успешная схема виртуальной валюты, используется во многих странах и конкурирует с официальными денежными единицами. Вместе с тем он не обеспечен активами и не привязан к какой-либо валюте. Курс биткоина определяется спросом и предложением на рынке.