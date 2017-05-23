Биография Натальи Гундаревой

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Наталья Георгиевна Гундарева – советская и российская актриса театра и кино. Родилась 28 августа 1948 года в Москве.

Любовь к театру будущей актрисе передалась от матери. Ее уговорили поступить в Щукинское училище, которое Гундарева окончила в 1971 году.

Тогда выпускницу приглашали в труппу несколько ведущих московских коллективов, она выбрала Театр имени Маяковского, в котором работала до конца жизни.

Первой киноролью, принесшей актрисе успех, стала Аня Доброхотова в фильме "Сладкая женщина" Владимира Фетина (1976).

В 1977 году ее признали лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран".

Наиболее известна Гундарева по фильмам "Труффальдино из Бергамо" Владимира Воробьева (1976), "Отпуск в сентябре" Виталия Мельникова (1979), "Осенний марафон" Георгия Данелии (1979), "Однажды двадцать лет спустя" Юрия Егорова (1980), "О бедном гусаре замолвите слово" Эльдара Рязанова (1980), "Хозяйка детского дома" Валерия Кремнева (1984).

В числе значительных театральных работ можно назвать следующие роли: Катерина Измайлова в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" по Лескову , Она в спектакле "Я стою у ресторана..." Эдварда Радзинского, Лариса Садофьева в "Молве" Афанасия Салынского.

С 1990-х годов актриса стала реже сниматься в кино. С 2000-х у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых в 2005 году Гундарева скончалась в возрасте 56 лет.