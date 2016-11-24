Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 12:29

Культура

Москвичи смогут выиграть билеты на Кубок конфедераций

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Международная федерация футбола (ФИФА) разыграет билеты на Кубок конфедераций в России. Всего победителей будет четыре – по одному в каждом из городов-организаторов – Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Сочи, сообщается на русскоязычной версии сайта ФИФА.

С 24 ноября по 1 декабря болельщикам нужно показать, за что они любят свои города и что в них особенного. В соцсеть "ВКонтакте" надо загрузить свои фотографии с изображением любимых мест в городе. Под фото должен быть один из следующих хэштегов: #КК2017Москва, #КК2017Казань, #КК2017Петербург или #КК2017Сочи.

Авторы четырех лучших фотографий получат по два билета первой категории на первый матч Кубка конфедераций в соответствующем городе.

Кубок конфедераций ФИФА считается репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Официальная жеребьевка Кубка состоится в Казани 26 ноября. В этот день болельщики узнают, по каким группам распределят сборные. Билеты поступят в продажу 1 декабря.

В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.

