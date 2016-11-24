Москвичи смогут выиграть билеты на Кубок конфедераций

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Международная федерация футбола (ФИФА) разыграет билеты на Кубок конфедераций в России. Всего победителей будет четыре – по одному в каждом из городов-организаторов – Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Сочи, сообщается на русскоязычной версии сайта ФИФА.

С 24 ноября по 1 декабря болельщикам нужно показать, за что они любят свои города и что в них особенного. В соцсеть "ВКонтакте" надо загрузить свои фотографии с изображением любимых мест в городе. Под фото должен быть один из следующих хэштегов: #КК2017Москва, #КК2017Казань, #КК2017Петербург или #КК2017Сочи.

Авторы четырех лучших фотографий получат по два билета первой категории на первый матч Кубка конфедераций в соответствующем городе.