Билеты на "Танковый биатлон" подешевели в три раза

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Максимальная цена за билеты на конкурс "Танковый биатлон", который пройдет в рамках "Армейских международных игр", в этом году упала втрое. Если год назад стоимость самого дорого билета составляла 1,5 тысячи рублей, то в этом году увидеть соревнования можно за 500 рублей, рассказал вице-президент международной общественной организации "Танковый биатлон" Александр Куликов.

"Половина билетов будет бесплатна, а остальные билеты будут продаваться, в частности, в интернете. Максимальная цена за билет для взрослого человека составит 500 рублей. Цены очень демократичны", – цитирует Куликова ТАСС. Всего увидеть "Танковый биатлон" с трибун смогут до 11 тысяч человек.

По словам начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ивана Бувальцева, финал "Танкового биатлона" покажут в прямом эфире. Работу организует ВГТРК. Официальными языками соревнования станут русский и английский.

В этом году на соревнованиях увеличено количество препятствий и кругов, чтобы можно было оценить каждого члена экипажа.

Танковый биатлон – это соревнования между экипажами танков, аналогичные обычному биатлону. Боевые машины точно также проходят круги по трассе, где оборудованы различные препятствия, и ведут стрельбу по мишеням.

Первый чемпионат мира по танковому биатлону состоялся в 2013 году, победила команда России. Стоит отметить, что танковый биатлон является исключительно мужским видом спорта.