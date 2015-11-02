Билеты на ЧМ по хоккею поступят в продажу 6 ноября

Фото: ТАСС/Елена Руско

Билеты на чемпионат мира по хоккею 2016 года начнут продавать в ближайшую пятницу, 6 ноября, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Продажа билетов будет происходить в три этапа – в ноябре и декабре текущего года, апреле 2016-го. В этом месяце можно будет купить билеты на игры конкретной команды, одной арены или все матчи плей-офф.

"В декабре станут доступны абонементы на матчи, проходящие в один день. Напомню, что в каждый игровой день чемпионата будет проводиться по две или три игры. В апреле поступят в продажу билеты на отдельные матчи. Цена билета в рамках пакета будет от 1875 рублей. В следующем году в продажу также поступят социальные категории билетов – от 375 рублей", – сказал министр спорта РФ Виталий Мутко.

Болельщики смогут купить три вида абонементов на ЧМ по хоккею 2016

С 6 ноября билеты можно будет купить на официальном сайте турнира и в киосках официальных партнеров. А в апреле продажи начнутся в кассы ледовых арен в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, в 2016 году Россия примет у себя юбилейный 80-й чемпионат мира по хоккею. До этого турниры проходили в стране в 2000-м и 2007 годах. В СССР Москва была четырежды столицей чемпионата мира – в 1957-м, 1973-м, 1979-м и 1986 годах.

По словам главы департамента физической культуры и спорта Москвы Алексея Воробьева, на мероприятии большое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре.

"Большинство участников и гостей чемпионата будут прибывать в город через три международных аэропорта столицы: Домодедово, Шереметьево и Внуково. От любого из аэропортов до арены можно будет добраться не более чем за час, а до центра города – за 30-45 минут", – добавил Алексей Воробьев.

Матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года в ледовом дворце "Арена Легенд" и в СК "Юбилейный". Соревнования в группе А будут проходить в Москве, в группе В – в Санкт-Петербурге. Планируется, что после турнира будет открыт музей хоккея.

В ЧМ-2016 примут участие сборные: Венгрии, Белоруссии, Германии, Дании, Словакии, Швейцарии, Чехии, Норвегии, Франции, Латвии, Финляндии, Швеции, Канады, США, Казахстана и России.

Напомним, сборная России по хоккею под руководством Олега Знарка в прошлом году завоевала серебряные медали чемпионата мира. В финале российские хоккеисты уступили Канаде со счетом 1:6.