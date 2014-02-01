Форма поиска по сайту

01 февраля 2014, 15:19

Культура

Первый поезд "Эльбрус" запущен по маршруту Нальчик - Москва

Фото: ИТАР-ТАСС

В Кабардино-Балкарии запущен первый фирменный поезд "Эльбрус", который будет курсировать по маршруту Нальчик - Москва.

"Это для прежде всего комфорт для наших граждан, для наших гостей, для тех, кто сегодня связан разными нитями с нашей республикой. Особо хочется отметить, что впервые в составе предусмотрены комфортные условия для людей с ограниченными физическим возможностями", - рассказал журналистам врио главы КБР Юрий Коков.

В свою очередь первый вице-президент РЖД Александр Мишарин сообщил, что новый поезд будет ходить ежедневно, вмещать больше пассажиров и проезжать по маршруту быстрее.

Всего сформировано четыре состава поездов из вагонов повышенной комфортности. Билеты на такие поезда будут стоить на 10 процентов дороже. Если же перевозки будут убыточными, то власти республики обязуются предоставить ФПК субсидии за счет средств бюджета КБР на возмещение недополученных доходов, пишет Интерфакс.

Отметим, что в среднем за год поезд Нальчик-Москва перевозит более 300 тысяч пассажиров.

билеты пассажиры поезд вагоны маршрут ж/д и вокзалы

