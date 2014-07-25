Более десятка библиотек оснастят автоматической системой выдачи книг

Фото: ИТАР-ТАСС

В московских библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они позволяют читателям получать необходимую литературу без помощи библиотекаря В этом году технология появится, как минимум, в 10 библиотеках Москвы, в том числе детских, сообщил M24.ru замдиректора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов. Российская государственная библиотека (РГБ), которая является крупнейшей в стране, до конца года оснастит RFID-метками 500 тысяч книг из нового поступления.

"Выдача книг с помощью RFID-меток – очень удобная технология, которая будет развиваться в Москве. В этом году ею оснастят как минимум 10 библиотек. В будущем системой считывания RFID-меток будут оборудованы все библиотеки", - сказал Куприянов.

До конца 2014 года RFID-технологии планируется, в частности, внедрить в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара, Культурном центре имени Фазиля Искандера в Кунцеве (сейчас он находится на ремонте), библиотеке имени Первого мая на площади Гагарина, детской библиотеке №47 в Останкинском районе, библиотеке №128 на Полимерной улице в Перове, а также библиотеках в Марьине и Зеленограде.

Система позволяет читателю самостоятельно брать книги и сдавать их обратно, не прибегая к услугам библиотекаря. Все книги оборудованы RFID-метками. Читательский билет представляет собой пластиковую карточку, также оснащенную метками. На входе стоят "противокражные ворота" типа металлоискателя, которые не дадут читателю выйти из библиотеки с незарегистрированной книгой. В зале расположен специальный терминал - станция самостоятельной выдачи. Читатель, взяв нужную книгу на полке, прикладывает ее вместе с электронным билетом к терминалу, и издание записывается на него. Чтобы сдать книгу, ее надо положить в специальный приемник в корпусе терминала, после чего она будет списана с электронного билета. Таким образом, читателю не нужно будет обращаться за помощью к библиотекарю. Однако при необходимости сотрудники книгохранилища помогут посетителю найти нужную литературу и разобраться с системой. Для библиотекарей будут оборудованы автоматизированные рабочие места, оснащенные сканерами для RFID-меток. Сотрудники смогут быстро искать нужную читателю книгу в базе данных, выдавать и принимать обратно, приложив к RFID-считывателю.

Установка оборудования в одной городской библиотеке обойдется примерно в 1 млн рублей.

Напомним, что с 2008 года RFID-метки используют в Московской городской деловой библиотеке в северо-восточном округе. Два года назад систему внедрили в библиотеке имени Некрасова. В этом году начали оснащать RFID-метками книги в Ленинке – Российской государственной библиотеке.

"В течение года мы получим порядка 500 тысяч новых книг, все они оснащаются RFID-метками", - рассказала M24.ru начальник управления библиотечно-информационного обслуживания РГБ Ольга Серова.

Эксперимент с RFID-метками длился два года. Они использовались для инвентаризации. "Обычно мы в ручном режиме проверяли, чтобы книги стояли в определенном порядке. Теперь со считывателем быстро проходим вдоль стеллажей и видим, какие книги отсутствуют. Сейчас система также используется для обеспечения безопасности: на выходе стоят "ворота", которые не позволяют вынести книги", - пояснила Ольга Серова.

В дальнейшем в "Ленинке" планируют внедрить систему самообслуживания читателей с помощью RFID-меток, однако это случится не раньше 2015 года.

"Всего в нашем фонде порядка 44 млн книг. Ежедневно библиотеку посещают до 40 тысяч читателей. Мы подумаем, можно ли оснастить RFID-метками старые книги, и сколько средств на это потребуется", - отметила Серова.

Замдиректора по информатизации Московской городской деловой библиотеки Ярослав Майоров говорит, что RFID-метки в этом учреждении полностью автоматизировали процесс выдачи книг. "Помимо станций самообслуживания, у нас в библиотеке есть "умные полки" с RFID-считывателями. Читатель может положить на них книги, и они моментально списываются с его билета. RFID-считыватели ускорили также и работу библиотекарей. Процесс инвентаризации фонда, который раньше занимал несколько месяцев, теперь проводится в один день", - рассказал Майоров.

Директор литературно-музыкального портала Thankyou.ru Алексей Мартынов считает, что систему RFID-меток можно внедрить в любых библиотеках, в том числе таких крупных, как Ленинка. "Это делается постепенно, но RFID-метки внедряются во всем мире. Читатели переходят с бумажных носителей на гаджеты, развиваются технологии передачи данных на расстоянии. Такие системы позволяют быстро находить нужные книги", - отметил Мартынов.

Напомним, в Москве планируют создать централизованную систему закупок книжного фонда, а также сдавать помещения в библиотеках для бизнесменов. В теплое время года в городе работают летние читальни.

София Сарджвеладзе