Вокруг Шуховской башни предлагают создать центр инженерного искусства

Вокруг Шуховской башни может появиться современный центр инженерного искусства имени Шухова. С таким предложением выступил президент Фонда развития науки, культуры и искусства "Шуховская башня" Владимир Шухов.

По его словам, рядом с башней нужно создать кластер. В частности, Шухов высказался за строительство публичной библиотеки, на шести этажах которой будут расположены современные площади и медиотеки.

Он также отметил, что россияне выступают против разбора и переноса Шуховской башни. На улицах столицы собрано более 12 тысяч подписей за сохранение башни как памятника, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, за сохранение башни высказались зарубежные архитекторы, предложившие внести ее в список ЮНЕСКО, и министерство культуры России.

В ведомстве считают, что снос исторического сооружения равносилен его уничтожению, а перенос башни допустим только в исключительном случае. Например, когда его сохранение на историческом месте невозможно.

Напомним, что передать башню на Шаболовке в собственность города решили специалисты министерства связи и массовых коммуникаций. Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание. После возведения Останкинской башни Шуховская прекратила вещание. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. По оценке специалистов, уже через пять лет сделать это будет невозможно, а сейчас существует опасность обрушения 148-метрового строения.