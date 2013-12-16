Московские библиотеки пополнятся наследием известных людей

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В 2014 году городские библиотеки пополнятся собраниями частных коллекций, которые готовы передать городу известные ученые, культурные и общественные деятели, сообщил M24.ru замдиректора Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Борис Куприянов. По его словам, недавно с предложением передать коллекцию в одну из читален обратились родственники актера Олега Борисова, озвучившего Джона Сильвера в мультфильме "Остров Сокровищ". "Это прекрасная коллекция музыкальной литературы. Мы планируем ее разместить в библиотеке Боголюбова", — отметил замдиректора МГБЦ. В коллекцию входят альбомы, посвященные различным исполнителям, книги и даже небольшое собрание пластинок.

Совместно с Институтом восточных культур и античности РГГУ/ВШЭ обсуждается также проект создания "Гуманитарной библиотеки поколений". Она задумана как собрание частных библиотечных коллекций, которые позволят создать своего рода музей чтения. В нем покажут, какие домашние библиотеки были в СССР, как выглядели тома самиздата, что читали люди, хранившие у себя издания запрещенные цензурой, и, наоборот, из чего состояла библиотека приверженца советского строя.

Напомним, в библиотеке "Дом Волошина" с 2012 года посетителям доступно собрание книг выдающегося египтолога Олега Берлева. Более 2000 книг на шести языках были выкуплены благотворительным фондом и переданы в библиотеку.

Директор ЦБС №1 ВАО Елена Дедловская отметила, что для редких изданий очень важно создать в библиотеке правильный микроклимат. Они не могут храниться вместе с остальными книгами на полках. "И здесь главную роль сыграют библиотекари, коллекции должны приходить туда, где их смогут подать читателю, где будут работать люди, способные объяснить их ценность и понять нюансы их хранения", − пояснила она.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что создание библиотек наследия в городе может принести пользу библиотекам, если в них будут представлены достойные тематические собрания. "Правда, потенциальных дарителей в городе не очень много. Известных библиофилов в Москве сейчас около 80, среди них, например, Константин Эрнст. Официальная передача книг в библиотеку занимает немало времени и требует оформления множества бумаг", − отметил депутат.

В Международном союзе книголюбов считают, что передача частных книжных собраний читальням не станет массовым явлением, поскольку настоящие коллекционеры предпочитают свои библиотеки продавать.

Напомним, что в 2014 году новые читальни появятся на трех столичных вокзалах − Ленинградском, Казанском и Курском, а также на базе библиотек откроется около 30 центров толерантности для мигрантов. Кроме того библиотеки будут пополняться новинками через месяц после выхода книг на рынок.

Сейчас в подчинении городских властей находится порядка 400 библиотек, включая районные учреждения, а также такие крупные библиотека Достоевского, библиотека имени Некрасова, библиотека "Проспект", библиотека Ахматовой и другие.

Дарья Миронова